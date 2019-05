Cinema: Tarantino a Cannes, Polanski uno dei più grandi registi di tutti i tempi

- Quentin Tarantino, in conferenza stampa al Festival di Cannes per "Once upon a time in Hollywood", ha detto di avere "incontrato un paio di volte" Roman Polanski, la cui relazione con Sharon Tate, e la terrbile uccisione di quest'ultima per mano di Charlie Manson, vengono raccontati nel film. "Non stiamo parlando solo di uno dei più grandi registi di quei tempi, ma del più 'hot'", ha proseguito l'autore statunitense, che ha spiegato: "'Rosemary's Baby' aveva incassato allora 33 milioni di dollari, ed era una cifra pazzesca: sono un vero fan di quel film". Quanto alla figura di Charlie Manson, il regista ha affermato che ne siamo "affascinati perché alla fine non riusciamo a comprenderla. Facciamo ricerche, vediamo speciali in televisione, ma alla fine tutta questa storia è ancora più oscura e misteriosa". Un Tarantino scostante, quello apparso nell'incontro con i cronisti, tanto da rispondere a monosillabi a diverse domande. (Rin)