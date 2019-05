Amministrative Cosenza: Di Maio, se riparte Calabria riparte Italia

- Il vicepresidente del Consiglio e leader del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, ha affermato: "Se riparte la Calabria riparte tutta l'Italia, se vinciamo come Stato qui vinciamo in tutta Italia". Il capo politico M5s lo ha detto nel corso di un comizio a Cosenza, in Calabria. (Rin)