Csto: ministri Esteri approvano nomina di Zas (Bielorussia) a segretario generale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 novembre, l'Armenia ha rimosso prematuramente il segretario generale della Csto, Juri Khatchaturov. Il suo vice, Valerij Semerikov, ha assunto l’incarico al suo posto. Stando a quanto affermato in precedenza dall’ormai ex presidente kazakho Nursultan Nazarbayev, l'8 novembre la Csto ha deciso che un rappresentante della Bielorussia dovesse diventare il prossimo segretario generale, poiché, secondo lo statuto, la leadership è stata trasferita in ordine alfabetico e la Bielorussia giunge dopo l'Armenia. Allo stesso tempo, Erevan insiste sul fatto che dovrebbe mantenere la leadership fino al 2020, scadenza naturale del mandato. (Res)