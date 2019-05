Ces: Landini, serve Europa nuova, fondata su lavoro e diritti

- Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento al Congresso della Ces (Confederazione europea dei sindacati) che si sta svolgendo a Vienna ha affermato: "Per realizzare un progetto di Europa unita, solidale e democratica è necessario cambiarla. Sono troppe le diseguaglianze che si sono create". Per il leader della Cgil, infatti, i nodi da affrontare con urgenza a livello europeo sono: "La lotta alle diseguaglianze per affermare la democrazia; un sistema fiscale europeo che impedisca il dumping fiscale; diritti sul lavoro, alla formazione, e non la libertà di licenziare e deregolamentare il mercato del lavoro"."Servirebbe - prosegue - un social compact, uno Stato sociale che si estende a tutti e non un fiscal compact. È necessario ridurre gli orari di lavoro, non aumentarli. Occorre tagliare le unghie alla finanza e rilanciare gli investimenti pubblici per un nuovo modello di sviluppo". (segue) (Com)