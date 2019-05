Ces: Landini, serve Europa nuova, fondata su lavoro e diritti (2)

- Per Landini "il ruolo della contrattazione è un nodo decisivo per unire tutti i lavoratori. Solo una politica contrattuale comune può favorire il superamento della competizione causata dalle delocalizzazioni". Il segretario generale della Cgil ricorda, poi, come l'Europa sia nata dalla sconfitta del fascismo. "Se oggi non vogliamo tornare indietro - avverte - dobbiamo costruire una memoria e abbiamo bisogno che la democrazia si fondi sulla partecipazione attiva delle lavoratrici e dei lavoratori. L'occupazione deve essere di qualità perché un'occupazione senza diritti e senza dignità crea solo rabbia e frustrazione lasciando spazio alle destre. Domenica si vota e lunedì dovremo essere in grado di mettere in campo, in tutta Europa, un'azione contrattuale comune che metta al centro il lavoro, la lotta alla precarietà e l'aumento dei salari, perché questi devono essere i punti di forza per un'Europa nuova, più unita e giusta, fondata sul lavoro e sui diritti", conclude Landini. (Com)