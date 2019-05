Libia: ambasciatore tedesco rinnova sostegno per immediato cessate il fuoco a Tripoli

- L'ambasciatore tedesco in Libia, Oliver Owcza, ha ribadito il sostegno del suo paese “a una risoluzione dell’Onu forte per chiedere un immediato cessate il fuoco a Tripoli, la ripresa del processo politico e l'applicazione rigorosa dell'embargo sulle armi". In un tweet sul suo account, Owcza ha anche elogiato il discorso tenuto nella notte dall’inviato dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha descritto come "potente".(Lit)