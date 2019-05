Cinema: Margot Robbie a Cannes, per me Sharon Tate è una vera luce

- Molte ricerche e la lettura di "tutto quello che ho potuto": così Margot Robbie, in conferenza stampa al Festival di Cannes, a proposito della sua preparazione per il ruolo di Sharon Tate nel fim "Once upon a time in Hollywood", di Quentin Tarantino, presentato in concorso sulla Croisette. "Per me, lei è la vera luce" della pellicola, ha continuato l'attrice, "ho cercato di rispettare il personaggio nella memoria della vera Tate. Le persone che l'hanno conosciuta affermavano, infatti, che era una luce autentica in questo mondo". (Rin)