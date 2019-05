Governo: Zingaretti, Salvini e Di Maio altri 4 anni insieme è minaccia per Italia, non annuncio

- "Il fatto che Salvini e Di Maio dicano che vogliono andare avanti per altri 4 anni insieme, secondo me, è una minaccia per l'Italia più che un annuncio e conferma che abbiamo assistito a un vergognoso bluff, a una presa in giro: hanno fatto finta". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, arrivando alla Romanina per l'inaugurazione del "parco della legalità". "Si sono vergognati di assumersi le responsabilità della catastrofe che hanno combinato in questi 11 mesi - ha aggiunto Zingaretti - Adesso, chi vota Di Maio, vuole Salvini ministro dell'Interno per altri 4 anni. Io dico a tutti: mobilitiamoci e andiamo a votare perché - ha concluso - non può accadere che rimangano altri 4 anni così".(Rin)