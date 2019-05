Speciale difesa: Sahel, 41 reggimento trasmissioni francese nell’operazione Barkhane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contingente del 41mo reggimento trasmissioni dell'esercito francese, attualmente di stanza a Douai nel centro della Francia, partirà a luglio per il Sahel per integrare l’operazione Barkhane. Ne parla il quotidiano francese “20 minutes”. Tra i militari che verranno inviati nel Sahel regna un clima di impazienza più che si preoccupazione, nonostante i due incursori della marina francese recentemente caduti in Burkina Faso durante un’operazione per liberare quattro ostaggi. (Res)