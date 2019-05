Battisti: De Corato, finalmente giustizia per i familiari delle vittime

- Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia commenta in una nota il mancato accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa dell'ex terrorista dei Pac, Cesare Battisti, di commutare la pena dell'ergastolo in pena a 30 anni: "Apprendiamo molto positivamente la notizia - ha dichiarato De Corato - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha, infatti, confermato per lui l'ergastolo. Finalmente giustizia per alle famiglie delle vittime dei quattro omicidi che hanno visto Battisti artefice, mandante o ideatore. I cari di Antonio Santoro, maresciallo del carcere di via Spalato ucciso a Udine nel 1978, di Lino Sabbadin, macellaio assassinato a Mestre nel 1979, e delle due vittime milanesi ammazzate a colpi d'arma da fuoco sempre nel 1979, il gioielliere Pierluigi Torregiani e l'agente della Digos Andrea Campagna, hanno potuto tirare il primo respiro di sollievo a gennaio, quando Battisti è stato estradato in Italia, dopo 37 anni di latitanza-vacanza. In questo tempo lui si è rifatto una vita, si è sposato, è diventato "scrittore" e non si è mai pentito decidendo di consegnarsi alla giustizia. Oggi, finalmente, dopo 40/41 anni dagli omicidi, i familiari delle sue vittime possono tirare il secondo respiro di sollievo: finalmente giustizia!" (com)