Campania: A. Cesaro (FI), su vertenza Whirlpool lavoratori presi in giro da Di Maio

- "Le proteste dei lavoratori Whirlpool di Napoli e Carinaro (Ce) sono sacrosante e non solo perché rispetto agli annunci e agli impegni assunti non si è mosso nulla". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio Regionale della Campania Armando Cesaro. "A differenza di quelli campani - ha proseguito Cesaro - dove gli operai oramai lavorano non più di 4 ore al giorno, quello di Varese produce, prescrive gli straordinari e assume. Il tema non è dunque quello della carenza di produzione ma dell'indifferenza di un governo e di un ministro dello Sviluppo che se ne infischia dei lavoratori del proprio territorio". "Per quanto ci riguarda - ha concluso Cesaro - continueremo a seguire da vicino, al fianco dei lavoratori, questa vertenza pronti a mettere in campo tutti gli strumenti possibili perché vengano onorati gli impegni assunti". (Ren)