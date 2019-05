Economia: Tria, Italia favorevole ad accordi di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano, in genere, è sempre a favore di accordi che possano aumentare il libero commercio e il libero scambio: "Senz'altro noi auspichiamo che si vada sempre in quella direzione". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, in merito alla posizione dell'Italia sull'accordo commerciale Ue-Mercosur. Tria ha poi commentato le risorse necessarie per il decreto famiglia. "Queste cose vengono affrontate guardando al bilancio complessivo, non sui singoli provvedimenti", ha detto a tal proposito il titolare del Mef.(Frp)