Cina: porto di Tientsin, commercio aumentato del 7,8 per cento nel primo quadrimestre (2)

- I primi tre prodotti di esportazione sono stati acciaio, prodotti agricoli e tessili mentre i primi tre prodotti di importazione automobili, prodotti agricoli e petrolio greggio. Il gas naturale e il petrolio greggio hanno inciso sulla crescita delle importazioni per 5,6 punti percentuali. Nei quattro mesi considerati le importazioni di gas naturale sono state pari a 3,1 milioni di tonnellate, con un aumento del 110 per cento rispetto all'anno precedente, mentre il valore delle importazioni è cresciuto del 170 per cento, raggiungendo i 12,5 miliardi di yuan (1,8 miliardi di dollari). (Cip)