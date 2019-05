Fisco: Bitonci (Lega) a Tria, trasformare bonus 80 euro in detrazione permanente, 100 euro per tutti

- Il sottosegretario al Mef, Massimo Bitonci, della Lega, in replica alle dichiarazioni del ministro Tria sugli 80 euro e alle conseguenti polemiche suscitate anche da parte delle opposizioni, afferma in una nota: "La trasformazione degli 80 euro da bonus in busta paga in detrazione strutturale per lavoro dipendente amplierà la platea dei beneficiari e la misura dell'importo. L'intenzione - spiega Bitonci - non è di cancellare la misura, ma di trasformarla in misura permanente di detrazione fiscale. E' chiaro che si è trattato di uno spot elettorale di Renzi ed è una misura concepita male, perché rappresenta una spesa per lo Stato che non sempre si traduce in effettivo beneficio per il lavoratore. Il tetto dei 26 mila euro fa sì che il lavoratore si ritrovi in un circuito di entrata ed uscita dal beneficio. La trasformazione in detrazione strutturale e permanente può significare anche che gli 80 euro si trasformino in 100 o più euro" conclude il sottosegretario. (Com)