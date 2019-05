Sud: Lezzi, torna ad avere quanto gli spetta

- Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, in un post su Facebook, si dice "orgogliosa di far parte di un governo che sta dedicando al Mezzogiorno l'attenzione che gli è stata negata dalla politica per troppi anni. Attenzione che si traduce in interventi, in atti concreti. Quei partiti che oggi ci criticano, quando erano al governo non hanno fatto nulla o, peggio, hanno sottratto risorse al Sud. Io sto facendo l'opposto: dargli quello che, come minimo, gli spetta". Quindi, Lezzi ricorda: "La prima misura di equità è stata quella di portare le risorse ordinare dello Stato per il Mezzogiorno dal 28 per cento al 34 per cento. Questa percentuale deve essere rispettata anche da Anas e Rfi. Ho destinato 300 milioni per le Zone economiche speciali, al fine di attrarre e incentivare le imprese. Ho finanziato con 500 milioni i Contratti istituzionali di sviluppo di Foggia e Molise e stiamo lavorando anche su altri Cis: Sardegna, Basilicata, Centro storico di Cosenza, Napoli, Palermo, Taranto. Per la manutenzione delle strade dei piccoli comuni del Sud ho dato 80 milioni mentre, per la costruzione di nuovi asili, ho destinato alle città metropolitane del Mezzogiorno 21 milioni. E ancora: 330 milioni per il contrasto alla Xylella, 100 per la filiera agroalimentare, 320 per la bonifica di Bagnoli". Il ministro, infine, sottolinea: "Non ci sono solo i miei interventi, ma anche quelli a sostegno del Sud che sono stati messi in campo da altri ministeri. Questo è solo l'inizio dell'inversione di rotta - conclude Lezzi -. Adesso diventa fondamentale consolidare quanto già fatto e continuare lungo questa strada, per continuare a cambiare". (Rin)