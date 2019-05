Energia: Messico, Pemex investe 2,7 miliardi di euro per sviluppo campo Ixachi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di investimento nel campo, il blocco terrestre con le maggiori riserve scoperto negli ultimi 25 anni, prevede la costruzione di undici piattaforme terrestri, 53 chilometri di oleodotti e la perforazione di 50 nuovi pozzi. La dirigenza di Pemex ha anche assicurato che entro la fine di maggio verranno chiuse tutte le aste per i contratti relativi alla costruzione delle infrastrutture di sviluppo dei 20 campi in agenda per il 2019. Lavori, ha spiegato Oropeza, che verranno finanziati con risorse della stessa compagnia provenienti dai risparmi ottenuti con la lotta al furto dei carburanti, i piani di austerità interni e le risorse messe a disposizione dal ministero delle Finanze, senza aver sin qui aggravato il fronte del debito societario. (segue) (Mec)