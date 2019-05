Energia: Messico, Pemex investe 2,7 miliardi di euro per sviluppo campo Ixachi (3)

- le aspettative sul campo Ixachi si confermano elevate. A novembre Pemex aveva detto che le riserve di idrocarburi nel giacimento situato nell'entroterra dello stato di Veracruz, si sono rivelate oltre due volte più grandi delle stime iniziali. La valutazione fatta nel 2017 assegnava al giacimento un potenziale di 366 milioni di barili di petrolio equivalente, ma le ultime stime parlano di riserve superiori al miliardo di barili, una cifra che rende quello di Ixachi il più importante campo onshore per Pemex negli ultimi 25 anni e il quarto più corposo, a livello globale, negli ultimi dieci anni. Secondo le analisi preliminari, il giacimento è in grado di offrire una produzione di circa 80 mila barili condensati al giorno e oltre 700 milioni di piedi cubici di gas al giorno. Il giacimento, segnalava già nel 2017 il direttore generale Pemex Carlos Trevino, ha un importante valore strategico dal momento che si trova in una zona già servita dai gasdotti nazionali. (Mec)