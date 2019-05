Politica: Avallone (M5s), sono stato bloccato sui social dal ministro Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcuni giorni fa sono stato bloccato su Facebook dal ministro Matteo Salvini, non condivido molte delle sue posizioni e mi è capitato diverse volte di commentarlo, per questo motivo sono stato bloccato". Lo ha dichiarato Vito Avallone candidato per il Movimento 5 stelle al Parlamento europeo. "Negli ultimi giorni di questa campagna elettorale - ha proseguito Avallone - ci sono diversi tentativi di accomunarci alla Lega, ma molte posizioni ci differenziano da loro. L'unico legame che abbiamo con il partito di Salvini è il contratto di Governo. Ed è grazie a quello che siamo riusciti a portare a casa importanti provvedimenti per il nostro Paese". (Ren)