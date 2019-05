Albania: occupazione, nel 2018 il 37,4 per cento solo nel settore agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agricolo in Albania continua ad essere quello più importante per l'occupazione. Secondo i dati dell'Istituto delle statistiche albanese (Instat), nel 2018 il 37, 4 per cento degli occupanti risultano essere stati nel settore agricolo. Rispetto al 2017, si tratta pero di un calo dello 0,8 punti percentuali. Al secondo posto per l'occupazione, il settore del commercio e dei servizi, con il 25,7 per cento, in crescita dello 0,7 per cento. Nel settore della produzione invece risultano lavorare il 10,6 per cento degli occupanti, pari a 0,6 punti percentuali in più rispetto al 2017. In espansione anche il settore edile che lo scorso anno ha offerto il 7 per cento dei posti di lavoro.(Alt)