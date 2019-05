Speciale difesa: Libia, forze Rada, uccisi 52 uomini negli ultimi due giorni di scontri a Tripoli

- Il capo delle Forze di deterrenza (Rada) di Tripoli, Mohammed al Bouaish, ha annunciato che negli ultimi due giorni sono morti 52 membri della sua milizia negli scontri in corso a Tripoli. Intervistato dal sito web informativo emiratino “Al Ain”, Al Bouaish ha detto che tutte le vittime sono cadute per mano delle forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico, negli scontri in corso nelle zone di Ain Zara e Tajura, a sud della capitale. (Res)