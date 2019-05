Speciale difesa: Algeria, 20 studenti arrestati dalla polizia ad Algeri

- Le forze di polizia algerine hanno usato ieri manganelli e gas lacrimogeni per disperdere la folla degli studenti in marcia ad Algeri. Le forze di sicurezza schierate in gran numero hanno arrestato 20 studenti, secondo quanto ha dichiarato il comitato studentesco dell'Università di Algeri. Nonostante l’intervento della polizia, gli studenti sono riusciti a tenere una manifestazione di fronte al palazzo del governo, prima che le forze di sicurezza riuscissero a disperderli con cariche e gas lacrimogeni. Secondo il quotidiano “El Watan”, le migliaia di studenti che hanno marciato ieri nel centro della capitale algerina hanno scandito slogan non solo contro i politici, ma anche contro l’apparato militare del paese. (Res)