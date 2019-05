Speciale difesa: Marocco, espulsi due norvegesi per motivi di ordine pubblico

- I due norvegesi recentemente espulsi dal Marocco sarebbero stati inviati nel paese nordafricano "deliberatamente" per provocare un incidente diplomatico e catturare l'attenzione e l'emozione del popolo norvegese. Lo riferiscono fonti diplomatiche marocchine citate dal sito web informativo “Le 360”. Reagendo agli articoli dei giornali norvegesi sull'arresto e l’espulsione di due studenti norvegesi da parte delle autorità marocchine lunedì 20 maggio, l'ambasciata marocchina di Oslo afferma: "L’organizzazione non governativa Rafto ha deliberatamente inviato i due studenti per provocare un incidente e catturare l'attenzione e l'emozione del popolo norvegese". (Res)