Milano: Giunta Municipio 4 delibera bando da 8000 euro per la lotta alla droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi e il suo assessore alle Politiche Sociali, Marco Rondini commentano in una nota la delibera della Giunta per un bando da 8000 euro per la lotta alla droga: "Implementiamo ulteriormente il nostro impegno contro la diffusione di sostanze stupefacenti sul nostro territorio. Oltre a quanto già stiamo facendo, a partire dall'impegno accanto alle comunità terapeutiche sul 'Progetto Rogoredo', abbiamo deciso di dare un ulteriore segnale concreto, mettendo a disposizione 8000 euro per realizzare nuovi progetti finalizzati a eventi, manifestazioni e appuntamenti che a vario titolo vogliono essere di sostegno alla divulgazione di quella cultura di denuncia dei rischi e dei pericoli connessi all'uso di sostanze stupefacenti". "Su questo fronte – ricordano – abbiamo già promosso diverse iniziative, la maggior parte delle quali, proprio a Rogoredo, dall'incontro pubblico con giuristi ed esperti organizzato con l'ordine degli Avvocati, alle manifestazioni di musica e lettura all'interno del 'boschetto', fino allo spettacolo sold-out 'Stupefatto', che abbiamo portato in scena sabato scorso nell'ambito della festa della Parrocchia del quartiere". Il bando, che sarà assegnato attraverso una procedura pubblica a cura del settore amministrativo del Municipio 4, prevede almeno due eventi, che dovranno svolgersi nel periodo settembre/dicembre 2019. "È un ulteriore segnale concreto di attenzione – sottolineano Bassi e Rondini – perché, purtroppo, dei pericoli legati all'uso di droga, si parla troppo poco, a fronte di un fenomeno, che a Milano, è invece in allarmante aumento, anche fra giovani e giovanissimi".(com)