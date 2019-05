Trasporto aereo: Brasile, Avianca contraria a nuova proposta acquisto presentata da Azul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea brasiliana Avianca, in crisi economica e in amministrazione controllata da dicembre, ha manifestato la propria contrarietà alla proposta avanzata dalla compagnia aerea rivale Azul di acquistare parte delle sue attività. In un documento inviato alla prima sezione del Tribunale fallimentare di San Paolo, Avianca ha dichiarato che la proposta di Azul non sarebbe legalmente valida perché non avrebbe l'approvazione dei creditori. Azul aveva presentato la nuova proposta di acquisto di parte delle attività di Avianca Brasil lo scorso 14 maggio, dichiarando di aver richiesto un'autorizzazione all'autorità giudiziaria per l'acquisto di una parte dei beni della società (Upi) per 145 milioni di dollari. (segue) (Brb)