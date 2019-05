Trasporto aereo: Brasile, Avianca contraria a nuova proposta acquisto presentata da Azul (2)

- L'offerta è maggiore di quella presentata a marzo, quando Azul aveva offerto 105 milioni di dollari per acquistare parte delle attività di Avianca Brasil. L'offerta di Azul include l'acquisto di 21 slot (permessi di atterraggio e decollo), che attualmente Avianca ha negli aeroporti di Congonhas (San Paolo), Santos Dumont (Rio de Janeiro) e Brasilia. Avianca è in liquidazione dallo scorso dicembre, oberata da un debito di oltre 500 milioni di real (129 milioni di dollari). La crisi finanziaria si è estesa anche alle operazioni da venerdì 12 aprile, quando il tribunale ha obbligato la compagnia a restituire 34 aerei alle società di leasing per il mancato pagamento delle rate dei finanziamenti, lasciando la società con appena 2 velivoli a disposizione. (segue) (Brb)