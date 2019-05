Trasporto aereo: Brasile, Avianca contraria a nuova proposta acquisto presentata da Azul (3)

- La perdita degli aeroplani ha obbligato Avianca a cancellare più di 1400 voli dal 12 aprile a oggi. Dallo scorso 28 aprile Avianca opera soltanto in 4 aeroporti: Congonhas (San Paolo), Santos Dumont (Rio de Janeiro), Brasilia (Distretto Federale) e Salvador (Bahia). Lo scorso 7 maggio si sarebbe dovuta svolgere un'asta per la vendita di tutti i beni rimanenti della società Avianca, che sarebbero dovuti essere divisi in sette unità di produzione indipendenti (Upi) da offrire al migliore offerente. Oltre ai velivoli e altri beni era stato previsto che all'asta finissero anche i diritti e le autorizzazioni di decollo e atterraggio (slot) in alcuni degli aeroporti più trafficati del paese. (segue) (Brb)