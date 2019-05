Governo: Giorgetti, un mio passo indietro? Disposto a farmi da parte se me lo chiedono

- "Un mio passo indietro? Sono disposto a farlo in qualunque momento se me lo chiedono o se non mi ritengo utile per la posizione che ricopro". lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente della Lega, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una conferenza nella sede della Stampa Estera.(Rin)