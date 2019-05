Innovazione: fondazione Univerde presenta Opera 2030, piattaforma contro fake news e haters

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri, alla sala Corallo dell'hotel Nazionale di Piazza Montecitorio, l'evento di lancio di Opera2030 action now – 1° open day, la prima piattaforma che, attraverso gli strumenti innovativi messi a disposizione dal web e dai social media, si pone l'obiettivo di promuovere e valorizzare l'attivismo civico, la diffusione delle buone pratiche e contrastare, allo stesso tempo, il fenomeno diffuso delle fake news e l'atteggiamento violento e indiscriminato degli haters che inquinano di odio e provocazione le discussioni online. L'iniziativa, trasmessa in diretta streaming su radio Radicale, è stata promossa dalla fondazione Univerde, con la partnership scientifica dell'università degli studi Link campus university e la collaborazione di realtà come Change.org, Fanpage.it, Greenstyle, Lifegate, fondazione Homo ex machina e di altre startup innovative impegnate in azioni e campagne di attivismo civico, con il sostegno di Genera group holding spa e Green capital. Nel corso del 1° open day, sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, di associazioni e dei movimenti ambientalisti, dei consumatori, di piattaforme operanti nel campo della sostenibilità e della certificazione delle fonti, attivisti e professionalità del mondo dell'imprenditoria e dell'informazione green. Lo rendono noto gli organizzatori. Hanno aperto l'evento, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, e Pasquale Russo, direttore generale dell'università degli studi Link campus university, e con una nota di sostegno all'iniziativa, Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta che ha sottolineato: "Ogni strumento di partecipazione serve per rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni. Se il cittadino ha il potere di indicare ai rappresentanti come utilizzare le risorse, come trattare le questioni relative ai diritti civili, quelle relative ai diritti sociali, o comunque di partecipare attivamente alla formazione delle decisioni politiche, certamente la vita della comunità migliora perché migliorano le regole alla base della convivenza dei cittadini all'interno della società". (segue) (Com)