Innovazione: fondazione Univerde presenta Opera 2030, piattaforma contro fake news e haters (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, ha dichiarato: "Se il Parlamento approverà il testo del referendum propositivo, interverremo direttamente con la piattaforma Opera2030 a formulare una prima proposta di legge, ispirata ai temi dei 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile. Questa iniziativa si propone come espressione innovativa di attivismo civico e di democrazia diretta, e nasce dalla necessità di mettere insieme le migliori energie di questo Paese, cittadini, influencers, startup innovative, con l'obiettivo di fornire loro strumenti utili per migliorare la legislazione nazionale ed europea e contribuire a formare una nuova classe dirigente diffusa. Vogliamo offrire occasioni di formazione e partecipazione a migliaia di amministratori locali, dirigenti pubblici e privati, docenti e professionisti, imprenditori e attivisti – ha aggiunto – per raggiungere gli Obiettivi Onu del 2030, attraverso azioni coerenti con quegli impegni". Nel corso dei lavori, sono stati trattati i temi dedicati alla partecipazione diretta dei cittadini alla vita democratica del Paese, attraverso campagne, petizioni, referendum, iniziative dei cittadini europei (Ice) e leggi di iniziativa popolare. Sono state inoltre illustrate le strategie per scongiurare la diffusione delle fake news con informazioni certificate e blockchain, è stato poi messo in luce l'attivismo civico ed ecologista di innovatori e startupper, insieme all'impegno dei green e civic influencer nella strategia 2030 dell'Onu, con le testimonianze, tra gli altri, dei giovani protagonisti di Fridays for future e di startup innovative come Influgramer, con l'intervento di Andrea Zagato, che ha annunciato il lancio di una prima campagna su Opera2030 dedicata a "Less plastic is more life", attraverso la quale 25mila influencers verranno incoraggiati a promuovere, nella vita quotidiana di centinaia di migliaia di followers, la riduzione dell'uso della plastica monouso in favore di oggetti in materiali riciclabili. L'evento, con la partecipazione di Jimmy Ghione, inviato di Striscia la notizia, che sarà il primo testimonial di Opera2030, è stato concluso dalla presentazione del libro "European Psycho" (Aracne editrice) di Angelo Consoli, direttore dell'Ufficio europeo di Jeremy Rifkin. Il volume indaga l'evolversi della fotografia dell'Europa, dalla visione del Manifesto di Ventotene all'attualità politica ed economica, tra finanza internazionale e governance dell'euro. Ne hanno approfondito i vari aspetti, insieme all'autore del libro, Livio de Santoli, pro-rettore presso la Sapienza università di Roma, l'eurodeputato Dario Tamburrano, relatore ombra del pacchetto Clima ed energia al Parlamento europeo, il presidente della fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio, e Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo (CIME) e storico assistente di Altiero Spinelli. (Com)