Governo: Conte, lavoriamo con imprese, per prossima manovra spending review e meno tasse

- "Il governo intende lavorare al fianco delle imprese. In vista della prossima manovra economica una oculata spending review e un impulso agli investimenti privati e pubblici, per ricondurre a sistema la nostra ricerca tecnologica e diminuire il carico fiscale per famiglie e imprese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando all'assemblea annuale di Confindustria, a Roma. "La via della Seta offre nuove opportunità grazie alla connettività con l'area euro-asiatica. - ha aggiunto Conte - Sul piano interno, i vari decreti legge approvati e le misure in cantiere consentiranno di semplificare il quadro regolatorio e allentare i lacci burocratici. In questo modo, consentiremo - ha spiegato - una più razionale crescita e razionalizzazione degli investimenti. Abbiamo potenziato e valorizzato le piccole e medie imprese favorendone la crescita".(Rin)