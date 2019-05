Tunisia: Ennahda chiede a Istanza elezioni di posticipare registrazione votanti

- Il partito islamista tunisino Ennahda ha invitato l’Istanza superiore per le elezioni (Isie) a posticipare il termine per la registrazione dei cittadini per le presidenziali e le parlamentari, la cui scadenza è prevista oggi. Attraverso un comunicato stampa, Ennahda ha spiegato che il posticipo del termine per registrarsi consentirà ai tunisini di avere maggiori possibilità di votare. In quest’ottica, il partito di Rachid Ghannouchi si è detto pronto a partecipare alle iniziative per garantire una concorrenza trasparente e per campagne elettorali non populiste. Ennahda è intervenuto anche sulla presunta interferenza nelle prossime elezioni tunisine da parte di entità straniere. Il 21 maggio, Sahbi Ben Fradj, deputato del blocco parlamentare della Coalizione nazionale ed esponente del partito politico Tahya Tounes, ha detto che entità straniere starebbe cercando di interferire nelle prossime elezioni finanziando pagine Facebook che diffondono notizie false e informazioni tese a influenzare l’opinione. (segue) (Tut)