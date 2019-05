Sicurezza: Civati-Fatou Boro Lo (Europa verde), decreto è manuale disumanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Possibile, Giuseppe Civati, e Fatou Boro Lo, candidata di Europa verde alle Europee nella circoscrizione Italia Nord-orientale, denunciano come il decreto Sicurezza bis approdato in Consiglio dei ministri sia "un vero e proprio manuale di disumanità e incostituzionalità. Come al solito si usa lo strumento eccezionale del decreto legge governativo in assenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza previsti dalla Costituzione: la pistola fumante che sbugiarda le cattive intenzioni di Capitan Disumano - sottolineano in una nota - è l'attribuzione in via strutturale del potere di inibire l'ingresso alle navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica al ministro dell'Interno, spogliandone il ministro naturale, che è quello delle Infrastrutture e dei Trasporti". Con una serie di norme, aggiungono Civati e Fatou Boro Lo, "si vogliono ulteriormente ostacolare le Ong per il salvataggio di vite umane e avallare una stretta securitaria anche per reati di lieve entità. Insomma lo Stato di polizia è servito: con una grave limitazione delle libertà di tutti i cittadini in occasione di manifestazioni pubbliche e con una ulteriore iniezione di disumanità e cinismo sul tema dell'accoglienza e della protezione internazionale". (Com)