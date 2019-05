Trasporto aereo: Brasile, approvata legge che apre il mercato alle aziende straniere (3)

- L'obiettivo della legge è aumentare la concorrenza, strappando il monopolio del mercato interno alle società brasiliane e aumentando così il numero di città e rotte servite e, soprattutto, riducendo i prezzi medi dei biglietti. Il testo prevede inoltre la fine delle limitazioni operative per le compagnie straniere che ora potranno anche effettuare voli interni e non solo regionali. Nel corso del dibattito nella commissione della Camera, è stata anche eliminata l'obbligatorietà del pagamento della tassa aggiuntiva sul bagaglio ed è stato stabilito il limite di peso per i bagagli non superiore ai 23 chilogrammi su aeromobili con più di 31 posti. (segue) (Brb)