Trasporto aereo: Brasile, approvata legge che apre il mercato alle aziende straniere (4)

- Lo scorso 20 maggio, il ministro delle Infrastrutture, Tarcisio Gomes de Freitas, aveva commentato con soddisfazione la manifestazione di interesse da parte del gruppo spagnolo Air Europa, che aveva annunciato di voler creare una compagnia aerea, Globalia, per poter operare nel mercato dei voli nazionali in Brasile. Il ministro Gomes in un post pubblicato sul suo profilo Twitter ha affermato che "ottenuta l'autorizzazione, la società assumerà piloti e equipaggi brasiliani, generando posti di lavoro, concorrenza nel settore e nuovi investimenti nel paese". La società ha già presentato richiesta di iscrizione nel registro commerciale delle aziende di San Paolo e ha inviato un avviso ufficiale dell'Agenzia nazionale per l'aviazione civile (Anac) per annunciare che presenterà un'autorizzazione a operare in Brasile. Il lancio delle attività da parte del gruppo europeo è ora subordinato solo all'approvazione del decreto presidenziale in Senato. (Brb)