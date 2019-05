Governo: Conte, riportare Italia in posto che merita, riaffermare primato politica e rapporto fiducia con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo riportare il nostro Paese nel posto che gli spetta, di crescita e di valorizzazione delle nostre potenzialità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando all'assemblea annuale di Confindustria. Inoltre, secondo Conte "occorre riaffermare il primato della politica: una politica responsabile che sappia ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini, senza il quale le persone non hanno incentivi sufficienti a uno sforzo per migliorare, mentre voi imprenditori - ha aggiunto - a migliorare i vostri investimenti". Per Conte il recupero di quel "legame sfilacciato è stata la fase uno del governo". (Rin)