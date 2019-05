Algeria: deputati Fln chiedono a presidente camera Bouchareb di lasciare incarico

- I deputati del Fronte di liberazione nazionale (Fln) algerino dell’Assemblea nazionale popolare hanno chiesto al presidente della camera Mouad Bouchareb, ex coordinatore dell’Fln, di abbandonare il suo incarico. Secondo quanto riferiscono i media locali, un gruppo di parlamentari dell’Fln ha fatto irruzione questa mattina nell’ufficio di Bouchareb presso l’Assemblea nazionale popolare (Camera bassa algerina) ordinando la sua dipartita. L’ex coordinatore dell’Fln è stato nominato presidente del parlamento lo scorso ottobre al termine di uno scontro con il predecessore Said Bouhadja durato diverse settimane. Le pressioni su Bouchareb per abbandonare l’incarico sono iniziate con l’elezione di Mohamed Djemai a nuovo segretario generale dell’Fln, noto per la sua ostilità al presidente dell’Assemblea nazionale popolare. In un’intervista rilasciata al sito “Tsa Algerie” Dejmai ha dichiarato che la rimozione di Bouchareb è “una decisione irreversibile su cui il partito non tornerà”. Ieri, il gruppo parlamentare dell’Fln ha chiesto il congelamento di tutte le attività di Bouchareb all’Assemblea nazionale fino alle sue dimissioni. (Ala)