Milano: presentata la terza edizione del Premio Equal per la 'buona' pubblicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi a Palazzo Marino sede del Comune di Milano la terza edizione del Premio EQUAL dell'ADCI, Art Directors Club Italiano - l'associazione allargata che dal 1985 riunisce i migliori professionisti della comunicazione e pubblicità – e promosso dalla Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano per riconoscere l'impegno di aziende e creativi nel promuovere l'eguaglianza di genere, perciò nel superamento degli stereotipi e di ogni forma di discriminazione, attraverso la loro comunicazione al pubblico. Il Premio EQUAL si conferma momento di confronto, dibattito a livello nazionale e strumento virtuoso di valorizzazione dell'impegno verso la cultura dell'uguaglianza, cui la pubblicità considerato la sua importante forza d'urto sull'opinione pubblica può dare concreto e fattivo contributo. "Nuovi immaginari, rappresentazioni, linguaggi sempre più evoluti saranno fattori di cambiamento che come professionisti abbiamo il potere e il dovere di promuovere. La pubblicità con la sua forza d'urto può davvero incidere sui comportamenti " commenta Vicky Gitto presidente di ADCI. Potranno partecipare ad EQUAL 2019 tutte le campagne, i progetti, i contenuti multimediali ideati e sviluppati da creativi italiani e pianificati in Italia. La partecipazione è gratuita. Il premio verrà assegnato al cliente e all'agenzia di comunicazione la cui campagna si è distinta per la capacità di promuovere l'evoluzione della rappresentazione di genere. (segue) (com)