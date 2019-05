Milano: presentata la terza edizione del Premio Equal per la 'buona' pubblicità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo – commenta la Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano Diana De Marchi - che EQUAL, che si inserisce in un più ampio e articolato percorso che il Comune di Milano sta compiendo in materia di cultura della tolleranza e dell'uguaglianza, rappresenti un significativo contributo all'affermazione di una maggiore responsabilità da parte di chi utilizza i mezzi pubblicitari nel nostro Comune e contemporaneamente possa contribuire a sviluppare lo spirito critico dei cittadini rispetto a immagini discriminatorie o lesive della dignità del prossimo, magari giocate sul sottile doppio senso. Che sempre meno, sino a scomparire, vorremmo vedere su affissioni, locandine e altri medium di comunicazione. Tanto che come Comune - conclude la Presidente - stiamo anche valutando eventuali e possibili modifiche al Regolamento comunale della pubblicità". "Sono molte a livello nazionale e internazionale le aziende che meritoriamente si impegnano nel promuovere e sostenere attraverso i media la cultura dell'uguaglianza, del rispetto della diversità e dei diritti comuni, con campagne di sensibilizzazione concertate con i creativi e gli esperti delle loro agenzie di pubblicità e comunicazione – commenta Stefania Siani vice presidente di ADCI - Un impegno che come Associazione di riferimento nel settore, riteniamo debba essere valorizzato e riconosciuto presso il pubblico anche al fine contaminare e coinvolgere un numero sempre crescente di brand e attraverso di essi incidere effettivamente e concretamente sui comportamenti dell'opinione pubblica". (com)