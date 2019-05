Immigrazione: governo bulgaro, via libera a cooperazione con Skopje per contrasto a traffico migranti

- Il Consiglio dei ministri bulgaro ha approvato oggi il protocollo di cooperazione tra Bulgaria e Macedonia del Nord per il contrasto al traffico di esseri umani. Secondo quanto riferito dal governo di Sofia in una dichiarazione, il documento servirà da base per le negoziazioni tra i due paesi su un testo finale da firmare. "Il protocollo contribuirà a contrastare in modo più efficace la tratta di esseri umani nella regione, lo scambio di buone pratiche e, soprattutto, un sostegno e un'assistenza più efficaci per le potenziali vittime della tratta", si legge nella nota. La cooperazione tra la Bulgaria e la la Macedonia del Nord è in linea con le priorità dichiarate della presidenza bulgara dell'Unione europea nella prima metà del 2018 e con la strategia per l'integrazione dei Balcani occidentali della Commissione europea e le priorità di Skopje.(Bus)