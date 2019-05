Universiadi: De Luca, centrale la questione della mobilità a Napoli

- Durante la presentazione di oggidel programma culturale delle Universiadi, che si terranno a Napoli dal 3 al 14 luglio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha sottolineato la sua preoccupazione per la questione mobilità e trasporti in vista del grande evento. Per questo, ha fatto sapere De Luca, s'incontrerà al più presto con l'assessore alla Mobilità del capoluogo campano.(Ren)