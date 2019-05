Confindustria: Lucaselli (Fd'I), paese fermo, da governo impostazione sbagliata

- La deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, afferma in una nota che "le prospettive indicate oggi dall'Istat tracciano il profilo di un paese fermo. Il Pil cresce poco, la disoccupazione sale e soprattutto il reddito di cittadinanza ha poco impatto sui consumi. In questo suo primo anno, il governo paga un'impostazione sbagliata, che finora ha rifiutato il confronto con le imprese, se non nelle buone intenzioni di facciata. Oggi", prosegue la parlamentare di Fd'I, "il presidente di Confindustria Boccia ha indicato alcuni temi, tra cui la Tav e la realizzazione delle infrastrutture, che potrebbero innescare il ciclo virtuoso di maggiore occupazione e più crescita. Al contrario, dall'esecutivo ascoltiamo soltanto parole in libertà, come il decreto Famiglia senza coperture o il tergiversare eterno sull'Iva. Probabilmente non c'è modo di uscire da questa situazione", conclude Lucaselli, "se non attraverso la fine di quest'esperienza di governo".(Com)