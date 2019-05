Nepal: stupro, Comitato diritti umani Onu esorta ad “adeguare norme a standard internazionali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2002, riferisce il comunicato del Comitato, quando la vittima aveva 14 anni, fu prelevata dai militari, che l’avevano scambiata per la sorella maggiore unitasi ai maoisti, e detenuta arbitrariamente e in isolamento in una caserma, dove fu interrogata, picchiata, violentata e costretta a lavorare. Fu liberata da membri della sua famiglia dopo un mese e mezzo e non denunciò i fatti ad alcuna autorità, “a causa dello stigma sociale legato alla violenza sessuale nella società nepalese e alla mancanza di accesso alle informazioni sulle vie percorribili per cercare giustizia e risarcimento”. Solo nel 2014 la donna tentò di rivolgersi alla giustizia, ma la legge nepalese prevedeva che lo stupro non potesse essere denunciato dopo 35 giorni dalla presunta commissione del reato. L’anno scorso il tempo utile per la denuncia è stato esteso a un anno, ma il limite viene applicato anche per i casi relativi al periodo di conflitto. (segue) (Inn)