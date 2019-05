Nepal: stupro, Comitato diritti umani Onu esorta ad “adeguare norme a standard internazionali” (3)

- Il Comitato dell’Onu ha osservato che la denuncia nei termini previsti sarebbe stata impossibile, dal momento che la donna era stata privata della libertà all’epoca, e ha esortato il Nepal a “includere nella sua legislazione una significativa estensione del limite, in linea con la gravità di tali reati”. Il Comitato, inoltre, ha sottolineato di essere stato interpellato dalla vittima perché “gli strumenti della giustizia penale del Nepal erano sia inefficaci che indisponibili” per lei. L’organismo, composto da 18 esperti di diritti umani, a conclusione dell’esame del caso, ha chiesto al Nepal un rapporto dettagliato entro 180 giorni sulle “misure prese per porre rimedio alla situazione”. (segue) (Inn)