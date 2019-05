Nepal: stupro, Comitato diritti umani Onu esorta ad “adeguare norme a standard internazionali” (4)

- Non è la prima volta che le Nazioni Unite e altre agenzie internazionali esortano il Nepal a indagare sulle violazioni dei diritti umani e sulle violenze sessuali durante la guerra civile. Nel 2017 fu portato all’attenzione dello stesso Comitato dell’Onu un caso riguardante una donna stuprata da militari nel 2004. Il reato di stupro, comunque, continua a essere poco denunciato e la documentazione in materia è scarsa rispetto a quella riguardante altre violazioni dei diritti umani. Di fatto, le vittime di questo tipo di violenze non sono riuscite a ottenere né le condanne dei responsabili né risarcimenti. (segue) (Inn)