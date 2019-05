Nepal: stupro, Comitato diritti umani Onu esorta ad “adeguare norme a standard internazionali” (5)

- Dal 2012 i relatori speciali delle Nazioni Unite hanno chiesto chiarimenti al governo nepalese quattro volte. Solo una volta, nel 2014, hanno ricevuto una risposta. Il ministro degli Esteri, Pradeep Kumar Gyawali, il 28 febbraio, nel suo intervento alla 40ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhrc), ha parlato di “un processo di pace di proprietà nazionale”, assicurando che non ci sarà un’amnistia generale per le violazioni dei diritti umani commesse durante il conflitto e che le leggi saranno emendate coinvolgendo le parti sociali, comprese le vittime. “C’è la volontà politica necessaria per concludere questo ultimo compito rimanente del processo di pace (...) Saremo guidati dall’Accordo di pace, dalle direttive della Corte suprema, dagli impegni internazionali pertinenti, dalle preoccupazioni per le vittime e dalla realtà dei fatti”, ha dichiarato il responsabile della diplomazia di Katmandu. (segue) (Inn)