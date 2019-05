Nepal: stupro, Comitato diritti umani Onu esorta ad “adeguare norme a standard internazionali” (6)

- Ad aprile i cinque relatori speciali dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani per il Nepal hanno inviato una lettera al ministro Gyawali esprimendo preoccupazione per il processo di giustizia transitorio, in particolare per le procedure di nomina dei membri delle commissioni di inchiesta. I firmatari sono Bernard Duhaime, relatore del Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie; Agnes Callamard, relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; Nils Melzer, relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Fabian Salvioli, relatore speciale sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non recidività; Dubravka Simonovic, relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze. (segue) (Inn)