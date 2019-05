Nepal: stupro, Comitato diritti umani Onu esorta ad “adeguare norme a standard internazionali” (7)

- I relatori, sulla base delle informazioni ricevute, hanno espresso riserve riguardo l’imparzialità, l’indipendenza e la trasparenza dell’iter di nomina dei membri della Commissione per la verità e riconciliazione (Trc) e della Commissione d’inchiesta sulle sparizioni forzate (Ciedp), nonché sulla mancanza di progressi nelle loro attività: dalla loro istituzione, nel 2014, con la legge Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act 2071 (Trc Act), le due commissioni hanno registrato 63 mila casi, ma non ne hanno risolto neanche uno; i commissari, hanno scritto i relatori, sono venuti meno a diversi “aspetti cruciali del loro mandato”, come la promozione di iniziative di racconto dei fatti, l’indagine e l’identificazione dei responsabili, lo studio della natura delle violazioni dei diritti umani. (segue) (Inn)