Nepal: stupro, Comitato diritti umani Onu esorta ad “adeguare norme a standard internazionali” (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi preoccupanti per i relatori c’è il potere attribuito dalla legge istitutiva alla commissione Trc di raccomandare l’amnistia anche per i responsabili di violazioni gravi e di avviare processi di riconciliazione anche senza il consenso delle vittime. Un altro punto è la definizione dei reati non conforme al diritto internazionale. Inoltre, ai commissari era stato dato un mandato biennale, fino al 2017, alla scadenza del quale sarebbe stato opportuno emendare il Trc Act, come chiesto anche da numerose organizzazioni della società civile e dalla Corte suprema, che nel 2015 ne aveva annullato alcune disposizioni. Il governo non ha ancora formulato un disegno di legge, ma ha prorogato i termini dell’istituzione delle due commissioni. Il 25 marzo l’esecutivo ha istituito un comitato di cinque membri guidato dall’ex giudice capo Om Prakash Mishra per selezionare i nuovi commissari. (Inn)