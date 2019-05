Speciale energia: Emirati, stanziati finanziamenti prima centrale a ciclo combinato a Sharjah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina Hamriyah Independent Power Company, dell’emirato di Sharjah, ha ottenuto i finanziamenti per il progetto relativo alla costruzione di una centrale a ciclo combinato da 1,8 gigawatt che sarà realizzata da General Electric. Secondo quanto riferiscono i media emiratini la centrale elettrica sarà la più efficiente nella regione del Medio Oriente una volta completata. Nel settore delle utility del Medio Oriente una volta completato. I co-sviluppatori del progetto sono Ge Energy Financial Services e la giapponese Sumitomo Corporation insieme a Shikoku Electric Power Company e Sharjah Asset Management, la divisione finanziaria del governo di Sharjah. Le tre entità finanziarie hanno concluso le negoziazioni per ottenere circa 1 miliardo di dollari di finanziamenti dalle principali istituzioni di credito private e pubbliche tra cui la Banca giapponese per la cooperazione internazionale (Jbic) e l’Agenzia di credito all'esportazione del Giappone (Eca). Il progetto consiste nella realizzazione di tre impianti a ciclo combinato, il primo dei quali dovrebbe essere collegato alla rete nel 2021. La centrale dovrebbe raggiungere la piena operatività entro l'estate del 2023. L’elettricità prodotta sarà venduta all’Autorità per l’elettricità e le risorse idriche dell’emirato di Sharjah (Sharjah Electricity and Water Authority, Sewa) con un contratto della durata di 25 anni. (Res)