Speciale energia: Polonia, premier richiama controparte russa a risarcire perdite per contaminazione greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I russi devono risarcire le perdite provocate dalla fornitura di greggio contaminato alla Polonia. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in conferenza stampa a Varsavia. "I fornitori russi hanno commesso errori logistici e operativi molto seri, per i quali li riterremo finanziariamente responsabili," ha aggiunto Morawiecki. Il premier ha detto di aver discusso del tema con il ministro dell'Energia, Krzysztof Tchorzewski. "Non possiamo accettare che le nostre raffinerie, i nostri oleodotti, le installazioni e attrezzature varie soffrano della scarsa qualità del petrolio ricevuto. Stiamo facendo di tutto per eliminare una simile possibilità in futuro," ha proseguito il premier. Tchorzewski ha chiesto al suo omologo russo, Aleksandr Novak, di agire in modo urgente per il ripristino delle forniture di greggio pulito attraverso l'Oleodotto dell'Amicizia. (Vap)